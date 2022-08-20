російським загарбникам не дає спокою "бавовна", передає 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Так, у селі Молочне Сакського району, що у Бахчисараї, чули вибухи. І це неабияк налякало мешканців.

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Містян просять залишатись вдома

Як розповідають місцеві видання, вибухи лунають у небі. Причому їх чути з усіх сторін. Самих же мешканців просять, якщо є така можливість, залишатись вдома.

Мешканці зняли сліди диму у небі над Бахчисараєм: дивіться відео

За попередньою інформацією, мовиться про збитий безпілотник. І, маємо підозру, що ця версія і буде остаточною. Адже окупанти переключились з недопалків на БпЛА.

Невдовзі надійшла інформація про відразу три вибухи у Бахчисараї. У небо над аеродромом здійнявся величезний клуб диму.

Як зауважив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, увагу також слід прикувати до Сімферополя. Там, за його словами, окупанти почали нервово метушитись.

Невдовзі у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити, як військовий вертоліт у місті здійнявся у небо. Його відправили для патрулювання повітряного простору.

Військовий вертоліт патрулює над Севастополем: дивіться відео

Зранку вибухи були у Севастополі та Євпаторії

Перед вибухами у Бахчисараї "бавовну" чули у Севастополі. За попередньою інформацією, вибух стався поблизу штабу чорноморського флоту країни-агресорки. Місцеві мешканці зауважили, що на місці "прильоту" щось довго горіло, а у небо здійнявся стовп диму.

Рефат Чубаров заявив, що сам вибух стався близько 08:20. А оскільки мовиться про штаб, то його територію оточили. Тож ані підійти до споруди, ані увійти всередину неможливо. Містян у той момент попрохали зберігати спокій.

Невдовзі від псевдогубернатора севастополя михайла развожаєва надійшло пояснення. Він зазначив, що на дах споруди впав безпілотник. Мовляв, БпЛА летів на максимально низькій висоті, що й стало причиною того, що його не змогли збити.

Пізніше стало відомо про вибухи під Євпаторією. "Бавовну" розпускали над селищем Заозерне, що поблизу. На фото та відео, які поширюють користувачі мережі, видно білий слід у небі. Це, швидше за все, ознака роботи ППО. Тож у цьому випадку окупанти вирішили замість гвинтівок використовувати сучасніше обладнання.

Невдовзі окупаційна влада підтвердила роботу ППО. окупанти вирішили заспокоїти містян, наголосивши, що жертв і руйнувань немає.