Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:38 В Інституті з вивчення війни поділились черговою аналітикою. Там зауважили, що ворог планує розгорнути більшість своїх нових добровольчих загонів на Півдні України. Передовсім мовиться про Херсон.

06:18 Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив деталі про нічні вибухи у місті. Він зауважив, що ЗСУ влучили у військову базу росіян. Вона розташована неподалік аеродрому.

05:12 Водночас стало відомо, що атомний крейсер росії "Адмірал Нахимов" не зійде на воду. Причиною цього стало те, що він немає запчастин. Зауважимо, що судно мало нести на своєму борту 70 ракет.

04:26 В ОК "Південь" розповіли, що українська військова авіація за минулу добу у регіоні завдала 11 ударів по позиціях ворога. Ефективна робота ЗСУ дозволила знищити:

17 одиниць особового складу;

радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк 1";

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Водночас слід розуміти, що зберігається загроза з Чорного моря. Наразі в його акваторії перебувають:

корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів;

напоготові у ворогів 2 надводні ракетоносії, споряджені 16 ракетами, а також два великі десантні кораблі.

03:20 Надійшла інформація про ракетні обстріли Харкова. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Останній розташований у Немишлянському районі міста. За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих.

03:08 Тривоги знову пролунали на Сході України. Крім того, у Миколаєві повідомляють про вибухи у місті. Як зазначив мер міста Олександр Сєнкевич, об 03:03 таки зафіксували вибухи. Зауважимо, що пролунали вони за кілька хвилин після сирени.

01:51 Невдовзі практично у всіх областях України пролунали повітряні тривоги. Нагадаємо, що сирени не можна ігнорувати ні в якому разі. Ворог підступний, а це означає, що він продовжить обстрілювати цивільне населення.

01:11 Неспокійною була ця ніч для мешканців кількох українських міст. Так, мешканці Мелітополя повідомляли, що чули дуже гучні вибухи. Крім того, надійшла інформація про ракетні обстріли Харкова. Мешканці розповіли, що чули вибухи, які водночас нагадували і "прильоти", і "вильоти".

00:53 На Сумщині місцевий фермер Іван Дейнека наїхав на міну та загинув. Як розповів глава ОВА Дмитро Живицький, чоловік пропускав інший транспортний засіб, з'їхавши на узбіччя. На жаль, там і лежав ворожий снаряд.

00:39 Супутники Maxar зробили нові знімки ЗАЕС. Вони свідчать про те, що не було жодного "системного обстрілу" по станції. Нагадаємо, що напередодні саме таку заяву зробив владімір путін, намагаючись вкотре звинуватити ЗСУ.