О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в Украине – читайте в материале 24 канала.

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06:38 В Институте по изучению войны поделились очередной аналитикой. Там отметили, что враг планирует развернуть большинство своих новых добровольческих отрядов на Юге Украины. Главным образом речь идет о Херсоне.

06:18 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил детали о ночных взрывах в городе. Он отметил, что ВСУ попали в военную базу россиян. Она расположена недалеко от аэродрома.

05:12 В то же время стало известно, что атомный крейсер россии "Адмирал Нахимов" не взойдет на воду. Причиной тому стало то, что у него нет запчастей. Заметим, что судно должно было нести на борту 70 ракет.

04:26 В ОК "Юг" рассказали, что украинская военная авиация за минувшие сутки в регионе нанесла 11 ударов по позициям врага. Эффективная работа ВСУ позволила уничтожить:

17 единиц личного состава;

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1";

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

В то же время следует понимать, что сохраняется угроза Черного моря. Сейчас в его акватории находятся:

корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров;

наготове у врагов 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами, а также два больших десантных корабля.

03:20 Поступила информация о ракетных обстрелах Харькова. Как отметил мэр Игорь Терехов, враг попал в объект критической инфраструктуры. Последний находится в Немышлянском районе города. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

03:08 Тревоги снова прозвучали на Востоке Украины. Кроме того, в Николаеве сообщают о взрывах в городе. Как отметил мэр города Александр Сенкевич, в 03:03 все-таки зафиксировали взрывы. Заметим, что прозвучали они через несколько минут после сирены.

01:51 Вскоре во всех областях Украины прозвучали воздушные тревоги. Напомним, что сирены нельзя игнорировать ни в коем случае. Враг коварен, а это значит, что он продолжит обстреливать гражданское население.

01:11 Беспокойной была эта ночь для жителей нескольких украинских городов. Так жители Мелитополя сообщали, что слышали очень громкие взрывы. Кроме того, поступила информация о ракетных обстрелах Харькова. Жители рассказали, что слышали взрывы, одновременно напоминавшие и "прилеты", и "вылеты".

00:53 В Сумской области местный фермер Иван Дейнека наехал на мину и погиб. Как рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, мужчина пропускал другое транспортное средство, съехав на обочину. К сожалению, там и лежал вражеский снаряд.

00:39 Спутники Maxar сделали новые снимки ЗАЭС. Они свидетельствуют о том, что не было ни одного "системного обстрела" по станции. Напомним, что накануне именно такое заявление сделал владимир путин, пытаясь еще раз обвинить ВСУ.