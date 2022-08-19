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05:48 Жители Харькова сообщили о мощных взрывах под утро 19 августа. Вероятно, "прилет" был до объявления тревоги. Местные писали о попадании 4 ракет. Подтверждений от властей не было.

05:29 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что цель Украины в восстановлении своих границ. Он считает, что все оккупированные территории должны вернуться вместе с Крымом и Донецком и Луганском.

04:47 ВСУ за сутки 18 августа дважды проводили наступательные действия, чтобы освободить новые населенные пункты на Юге. Во время одной из атак защитники встретились с двумя российскими десантно-штурмовыми подразделениями.

Во время встречного боя оккупантам нанесли огневое поражение. В результате этого россияне были вынуждены отойти на исходные позиции, потеряв:

танки,

бронированную технику,

личный состав.

04:10 В Николаеве сразу после объявления тревоги в ночь на 19 августа прогремели несколько взрывов. Также гудели сирены в ряде других регионов.

После 4 часов утра примерно на 10 – 15 минут объявляли тревогу в Одессе и Херсонской области. Жители оккупированного Херсона сообщают в сети, что тоже слышали взрывы. Вероятно, это были звуки "вылетов" от российской техники.

03:51 Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что на фронте действительно можно ожидать "острых событий" в августе – сентябре, как это сообщала разведка. В частности:

со стороны россии, ведь оккупанты постоянно хотят поджать ВСУ и куда-то пройти;

со стороны защитников можно ожидать контрнаступательных действий.

03:35 россияне в ночь на 19 августа в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине. В городе было несколько "прилетов". Жителей района просили не покидать свои укрытия. Обстрелы были из ствольной артиллерии.

02:47 ВСУ в очередной раз ударили по Каховскому мосту. Подтвержденные потери оккупантов составляют: