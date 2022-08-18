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Что было раньше россияне перемещают авиацию вглубь Крыма, удар по общежитию в Харькове: главное за 175 день войны

05:07 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты на рассвете 18 августа снова атаковали город. Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться. Впоследствии стало известно, что после вражеских обстрелов вспыхнул большой пожар в Холодногорском районе. Терехов заявил, что горит административное здание, начался его обвал.

04:38 Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 4:30 во многих областях Украины начали раздаваться сирены. А в Харькове раздались мощные взрывы.

03:50 На временно оккупированных территориях Харьковщины появится новый так называемый "председатель". Захватчиками будет руководить действующий мэр Краснодара – 44-летний Андрей Алексеенко.

03:13 На "хлопок" пожаловались россияне во временно оккупированной Новой Каховке и Амвросиевке. Черное ночное небо стало красным от вероятного возгорания боеприпасов оккупантов.

03:02 В Запорожье после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Людей призывали находиться в укрытиях. Информация о взрывах появилась ориентировочно в 02.59 18 августа. Также в это время сирены звучали в Донецкой области.

01:08 На Юге российские оккупанты пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ. Однако наши защитники успешно отразили вражескую атаку. Более того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ атаковали врага. В результате он потерял десятки единиц личного состава и много техники.

00:28 Оккупанты завезли свою технику в Кирилловку, чтобы ее не уничтожили ВСУ. Однако даже там случился очередной "хлопок".

00:07 российские оккупанты поздно вечером 17 августа атаковали харьковскую Салтовку. Число жертв в результате атаки уже увеличилось до 7. Среди пострадавших были люди с инвалидностью. Еще 13 человек пострадали (работники ГСЧС спасли 4 человек).