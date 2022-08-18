В то же время, роль ООН на переговорах во Львове только номинальная – чтобы создать "позитивный фон". Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах) Павел Климкин.

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"Особая" позиция Турции

Климкин считает, что визит как генсека ООН, так и президента Турции должен подтвердить действенность предварительных договоренностей по вывозу украинского зерна из заблокированных россией портов.

Хотелось бы, чтобы у этой встречи был другой символизм – чтобы и Эрдоган, и Гутериш приехали в Одессу. Они еще вкладываются в безопасность нашего "коридора" (зернового коридора – 24 канал). Так приехали бы морем и показали, собственно коридор работает,

– рассказал экс-министр.

По его мнению, для Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня очень важный момент показать, что он глобальный мировой лидер.

"То, что он там делал в Карабахе вместе с Азербайджаном – это одна история, а сейчас он говорит, что он единственный, кто может быть посредником между Западом и Востоком: может говорить и с Западом, и с путиным... И в такой роли он единственный и его роль особая", – объяснил собеседник.

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ООН становится похожей на Лигу наций

Климкин убежден, что уже сегодня ООН превзошла провалы своей предшественницы – Лиги наций.

Сегодняшняя ООН все больше становится не просто похожей на Лигу наций, но еще хуже. Приезд Гутерриша через два месяца после начала войны в Киев и Москву является лучшим свидетельством импотентности всей системы ООН,

– считает он.

По его словам, сейчас ООН служит фоном для переговоров Эрдогана и Зеленского.

"Эрдоган был в Сочи, говорил с путиным 4-6 часов. Главное – что Эрдоган может передавать напрямую путину сигналы и месседжи. С Эрдоганом можно иметь дело, потому что Турция остается одной из возможных площадок для нас... Поскольку ООН была на переговорах – будем считать, это положительный фон", – рассказал Климкин.

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Поиск выгоды для Украины

В то же время бывший глава МИД отметил, что сегодня для Украины есть важная задача – расширить "зерновой коридор" для всех украинских товаров.

"Для нас очень важна эта логистика, чтобы наши товары на мировых рынках не были золотыми или платиновыми. Нам нужно, чтобы наша экономика работала. Поэтому сегодня встреча важна. Она важна как через взаимодействие с Эрдоганом, она важна и как пространство доверия", – добавил он.

По мнению Климкина, у Украины много проектов с Турцией – не только относительно производства ударных БПЛА, что "очень расширяет внешнеполитический маневр".

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