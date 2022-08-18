Водночас роль ООН на переговорах у Львові лише номінальна – щоб створити "позитивний фон". Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України (у 2014 – 2019 роках) Павло Клімкін.

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"Особлива" позиція Туреччини

Клімкін вважає, що візит як генсека ООН, так і президента Туреччини мав би підтвердити дієвість попередніх домовленостей щодо вивезення українського зерна з заблокованих росією портів.

Хотілося б, щоб у цій зустрічі був інший символізм – щоб і Ердоган, і Гутереш приїхали до Одеси. Вони ще вкладаються за безпеку нашого "коридору" (зернового коридору – 24 канал). То приїхали б морем і показали, власне, що коридор працює,

– розповів ексміністр.

На його думку, для Реджепа Тайїпа Ердогана сьогодні дуже важливий момент, щоб показати, що він глобальний світовий лідер.

"Те, що він там робив в Карабасі разом з Азербайджаном – це одна історія, а зараз він каже, що він єдиний, який може бути посередником між Заходом і Сходом: може говорити й з Заходом, і з путіним... Й в такій ролі він єдиний і його роль особлива", – пояснив співрозмовник.

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ООН стає схожою на Лігу націй

Клімкін переконаний, що вже сьогодні ООН перевершила провали своєї попередниці – Ліги націй.

Сьогоднішня ООН все більше стає не просто схожою на Лігу націй, але ще гіршою. Приїзд Гутереша через два місяці після початку війни до Києва і до Москви є найкращим свідченням імпотентності всієї системи ООН,

– вважає він.

З його слів, зараз ООН слугує лише фоном для переговорів Ердогана та Зеленського.

"Ердоган був у Сочі, говорив з путіним 4-6 годин. Головне – що Ердоган може передавати напряму путіну сигнали й меседжі. З Ердоганом можна мати справу, бо Туреччина залишається одним з можливих майданчиків для нас... Оскільки ООН було на переговорах – будемо вважати, це позитивний фон", – розповів Клімкін.

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Пошук вигоди для України

Водночас колишній глава МЗС зауважив, що на сьогодні для України є важливе завдання – розширити "зерновий коридор" для всіх українських товарів.

"Для нас дуже важлива ця логістика, щоб наші товари на світових ринках не були золотими чи платиновими. Нам потрібно, щоб наша економіка працювала. Тому сьогодні зустріч важлива. Вона важлива як через взаємодію з Ердоганом, вона важлива і як простір довіри", – додав він.

На думку Клімкіна, Україна має багато проєктів з Туреччиною – не лише щодо виробництва ударних БПЛА, що "дуже розширює зовнішньополітичний маневр".

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