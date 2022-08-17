Про це для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що після візиту Ердогана в Сочі росіяни розповідали про майбутню торгівлю з Туреччиною.

До теми Чи безпечно Зеленському, Гутеррешу та Ердогану зустрічатися у Львові: відповідь розвідки

"Ердоган знав, як відповісти на це. Знову ж таки, як людина зі Сходу, він не відповів словами. Він просто симетрично вирішив поїхати в Україну, щоб зустрітися із Зеленським, щоб насправді встромити у спину путіну кинджал", – сказав політтехнолог.

Про що говоритиме Ердоган

За словами Шейтельмана, в Україні Ердоган зробить важливі заяви. Зокрема, про необхідність збереження територіальної цілісності України.

Сподіваюсь, що, можливо, завдяки зусиллям дипломатів прозвучить заява, що Крим є частиною України,

– сказав політтехнолог.

Зауважте Є одне неофіційне питання: політолог припустив, про що говоритимуть Зеленський з Ердоганом

Економічні інтереси

Шейтельман не заперечує, що Туреччина може мати з росією економічні зв'язки. Наразі турецькі літаки курсують територією країни-окупантки.

"А тепер уявіть собі потоки, які ми не відстежуємо щодня. Мільярди доларів йдуть з росії, бо вони не можуть купувати це в інших місцях і змушені у кілька разів дорожче брати в Туреччині. Тому Ердоган на них заробляє, а з нами є тактичним союзником", – вважає політтехнолог.

Він зазначив, що Туреччині вигідно мати гарні відносини з Україною, бо вона планує взяти участь у повоєнному відновленні Криму. Тобто це великі економічні інтереси Ердогана.

До речі Генсек ООН прибув до Львова: завтра він зустрінеться із Ердоганом і Зеленським

Ердоган розуміє, що перемовин не буде

Турецький президент заявляв, що мета візиту – це припинення війни дипломатичним шляхом. Крім цього, розширення зернової угоди, яка включала б безпекові фактори. За словами Шейтельмана, Ердоган хотів би бути миротворцем, але розуміє, що зараз не вдасться отримати домовленість.

"Він притягує з собою генсека ООН, який, можна сказати, є посланцем путіна. Не в сенсі, що працює на нього, а що путін просив добитися перемовин. І от вони всі зберуться і звучатиме багато висловлювань, що перемовини необхідні. Ердоган розуміє, що це неможливо", – сказав політтехнолог.

Він додав, що риторика про розширення зернової угоди є прокремлівським наративом.

Зверніть увагу – Шейтельман про візит Ердогана до Львова: дивіться відео