Про це в ефірі 24 каналу розповів голова ВГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

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За його словами, в Туреччині не все потрібно сприймати так однозначно, як це виглядає окремими політичними коментаторами.

Туреччина ще ні під чим не підписалась. Вони ще не вжили жодних, так би мовити, антиукраїнських заходів і дій,

– повідомив Юрій Романюк.

Аби пояснити, наскільки Ердоган важкий і як складно зрозуміти турецьку політику, Юрій Романюк навів кілька прикладів.

З одного боку Ердоган переслідує проповідника Гюлена в США, як лідера опозиції проти себе. Проте з іншого боку збиває російський СУ-24.

З одного боку він запроваджує джихад проти курдів, що не всім подобається в Європі. З іншого – Туреччина влізає в Сирію й починає знищувати ІДІЛ.

З одного боку Ердоган підтримує особливі відносини з путіним, як ми це сприймаємо. Але напротивагу цьому – турецький президент закрив Босфор для входу військового флоту росії, який міг бути підкріпленням їх флотилії в Чорному морі. Тобто не дав росії зайти й вчинити будь-які антиукраїнські заходи.

Ердоган купує в росії ЗРК С-400, всупереч вимогам НАТО і США. Проте не продає країні-агресорці жодну зброю. В сочі Ердоган відмовився навіть розглядати будівництво спільного заводу з виготовлення безпілотників разом з росією. Тим часом в Україні побудує перший завод.

Юрій Романюк нагадав, що Ердоган єдиний, хто одразу допоміг Україні під час повномасштабного російського вторгнення й надав безпілотники "Байрактар" в необхідній кількості.

"Треба судити по фактах та реальних діях, а не по переговорах в закритому 4 годинному режимі в сочі. Де основні коментарі лунали з російських засобів масової дезінформації. Вони спеціально роблять ці вкиди, щоб посварити Туреччину із Заходом, а Захід з Україною", – додав Юрій Романюк.

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