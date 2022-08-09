Об этом в эфире 24 канала рассказал глава ВОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.
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По его словам, у Турции не все нужно воспринимать так однозначно, как это смотрится отдельными политическими комментаторами.
Турция еще ни под чем не подписалась. Они еще не приняли никаких, так сказать, антиукраинских мероприятий и действий,
– сообщил Юрий Романюк.
Чтобы объяснить, как Эрдоган тяжелый и как сложно понять турецкую политику, Юрий Романюк привел несколько примеров.
- С одной стороны, Эрдоган преследует проповедника Гюлена в США, как лидера оппозиции против себя. Однако с другой стороны сбивает российский СУ-24.
- С одной стороны, он вводит джихад против курдов, что не всем нравится в Европе. С другой – Турция влезает в Сирию и начинает уничтожать ИГИЛ.
- С одной стороны, Эрдоган поддерживает особые отношения с путиным, как мы это воспринимаем. Но в противовес этому – турецкий президент закрыл Босфор для входа военного флота россии, который мог быть подкреплением их флотилии в Черном море. То есть не дал россии зайти и предпринять какие-либо антиукраинские меры.
- Эрдоган покупает у россии ЗРК С-400, вопреки требованиям НАТО и США. Однако не продает стране-агрессору ни одно оружие. В сочи Эрдоган отказался даже рассматривать строительство совместного завода по производству беспилотников вместе с россией. Тем временем, в Украине построит первый завод.
Юрий Романюк напомнил, что Эрдоган единственный, кто сразу помог Украине во время полномасштабного российского вторжения и предоставил беспилотники "Байрактар" в необходимом количестве.
"Нужно судить по фактам и реальным действиям, а не по переговорам в закрытом 4 часовом режиме в сочи. Где основные комментарии звучали из российских средств массовой дезинформации. Они специально делают эти вбросы, чтобы поссорить Турцию с Западом, а Запад с Украиной", – добавил Юрий Романюк.
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Последние новости о Турции
- Реджеп Эрдоган поехал в сочи и 4 часа разговаривал с российским диктатором владимиром путиным. Впоследствии он подтвердил информацию, о которой радостно вопили российские пропагандисты: Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.
- В Турции 5 банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террориста.
- Реджеп Эрдоган снова предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Такое предложение турецкий президент сделал во время визита в россию.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с путиным в сочи. Они говорили больше 4 часов. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.