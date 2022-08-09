Об этом в эфире 24 канала рассказал глава ВОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

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По его словам, у Турции не все нужно воспринимать так однозначно, как это смотрится отдельными политическими комментаторами.

Турция еще ни под чем не подписалась. Они еще не приняли никаких, так сказать, антиукраинских мероприятий и действий,

– сообщил Юрий Романюк.

Чтобы объяснить, как Эрдоган тяжелый и как сложно понять турецкую политику, Юрий Романюк привел несколько примеров.

С одной стороны, Эрдоган преследует проповедника Гюлена в США, как лидера оппозиции против себя. Однако с другой стороны сбивает российский СУ-24.

С одной стороны, он вводит джихад против курдов, что не всем нравится в Европе. С другой – Турция влезает в Сирию и начинает уничтожать ИГИЛ.

С одной стороны, Эрдоган поддерживает особые отношения с путиным, как мы это воспринимаем. Но в противовес этому – турецкий президент закрыл Босфор для входа военного флота россии, который мог быть подкреплением их флотилии в Черном море. То есть не дал россии зайти и предпринять какие-либо антиукраинские меры.

Эрдоган покупает у россии ЗРК С-400, вопреки требованиям НАТО и США. Однако не продает стране-агрессору ни одно оружие. В сочи Эрдоган отказался даже рассматривать строительство совместного завода по производству беспилотников вместе с россией. Тем временем, в Украине построит первый завод.

Юрий Романюк напомнил, что Эрдоган единственный, кто сразу помог Украине во время полномасштабного российского вторжения и предоставил беспилотники "Байрактар" в необходимом количестве.

"Нужно судить по фактам и реальным действиям, а не по переговорам в закрытом 4 часовом режиме в сочи. Где основные комментарии звучали из российских средств массовой дезинформации. Они специально делают эти вбросы, чтобы поссорить Турцию с Западом, а Запад с Украиной", – добавил Юрий Романюк.

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