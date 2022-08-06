Эрдоган считает, что турецкая дипломатия успешно выполняет свою роль посредника в войне россии против Украины. Турецкий президент приводит в пример подписание "зерновых соглашений".

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Эрдоган не впервые говорит о встрече Зеленского и путина

Реджеп Эрдоган во время встречи с путиным 5 августа в Сочи напомнил российскому диктатору, что готов организовать встречу президентов Украины и россии.

Я еще раз напомнил господину путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, россией, во всех областях, чтобы содействовать региональному и глобальному миру,

– заявил Эрдоган.

Следует отметить, что Турция является единственным членом НАТО, который поддерживает тесные отношения с россией, при этом поддерживает Украину. Это позволяет Анкаре быть посредником в переговорах. В Турции проходили переговоры украинских и российских делегаций, была встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы российского мид сергея лаврова. Также были подписаны вышеупомянутые соглашения на экспорт зерна из Украины.

С начала полномасштабного российского вторжения Эрдоган неоднократно заявлял о готовности провести встречу Владимира Зеленского и владимира путина.

Эрдоган согласился платить за газ рублями

5 августа Эрдоган и путин встретились в Сочи. Это была вторая встреча за последний месяц после переговоров в Иране.

Политики говорили о Сирии, обострении в Карабахе, сотрудничестве россии и Турции. Однако главной "сенсацией" стало заявление российского вице-премьера александра новака, заявившего о том, что Эрдоган согласился на частичную оплату природного газа рублями.

Общаясь с журналистами, президент Турции Эрдоган подтвердил это и выразил надежду, что это "принесет деньги россии и Турции".

Кроме того, Эрдоган заявил о том, что турецкие банки работают над тем, чтобы принимать оплату с российских платежных систем "мир". Президент Турции говорит, что это создаст комфортные условия для российских туристов.

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