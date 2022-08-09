По словам заместителя министра обороны США Колина Кола, HIMARS не те системы, которые необходимы для эффективности сотнями.

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Кол напомнил, что США уже передали Украине 16 систем HIMARS, что на самом деле достаточно много.

Это не те системы, которые нужны сотнями, чтобы иметь необходимое влияние, которое они оказывают. Это высокоточные управляемые системы для очень конкретных типов целей, и украинцы именно так их используют,

– сказал Кол.

Он добавил, что Великобритания и Германия обязались поставить Украине по 3 похожих на HIMARS систем – M270 и MARS II. Одновременно Колл отметил, что в новом пакете будут поставлены боеприпасы GMLRS для HIMARS с дальностью 70 километров, поставка которых приоритетна.

"Приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока GMLRS. То же касается гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – отметил Кол.