За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, HIMARS не ті системи, які потрібні для ефективності сотнями.

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Кол нагадав, що США вже передали Україні 16 систем HIMARS, що насправді досить багато.

Це не ті системи, які потрібні сотнями, щоб мати необхідний вплив, який вони здійснюють. Це високоточні керовані системи для дуже конкретних типів цілей, і українці саме так їх використовують,

– сказав Кол.

Він додав, що Велика Британія та Німеччина зобов'язалися поставити Україні по 3 схожих з HIMARS систем – M270 та MARS II. Водночас Кол наголосив, що у новому пакеті будуть поставлені боєприпаси GMLRS для HIMARS з дальністю 70 кілометрів, постачання яких є пріоритетним.

"Пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – зазначив Кол.