Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков. На початку серпня голова Офісу Президента Андрій Єрмак попросив міжнародних партнерів передати Україні ATACMS.

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"Є цікавіші цілі, ніж Кримський міст"

За словами Каткова, з військової точки зору такі ракети – це "довга рука", здатна бити на відстань 300 кілометрів.

"Коли говорять про ці ракети, чомусь одразу згадують Кримський міст", – зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що Кримський міст, безумовно, є дуже важливим об'єктом для росіян. Однак, на його думку, завдяки ATACMS українські військові могли б вразити й інші цілі у тилу ворога.

Олег Катков Головний редактор Defence Express Цілком реально вдарити по аеродромах в окупованому Криму, звідки піднімаються російські літаки для того, щоб бомбити Україну. Можна вдарити по окупованій базі у Севастополі, де російські кораблі озброюються ракетами "Калібр", які також використовуються для обстрілів України. Тобто існують значно важливіші й цікавіші цілі, ніж Кримський міст.

Водночас, як зазначив головний редактор Defence Express, система ATACMS була розроблена у США наприкінці 80-х років. Ракети GMLRS з дальністю до 80 кілометрів, які зараз використовують ЗСУ, значно сучасніші.

Чи зможуть росіяни збивати ATACMS

російська пропаганда вже декларує, що зможе збивати балістичні ракети типу ATACMS.

На думку Каткова, це лише голослівні заяви, адже росіяни до цього часу не мали такого досвіду.

"Ніхто цього ще не робив. Це питання практичної площини. Нехай спробують", – сказав він.

Коли Україна отримає ATACMS

Поки що західні партнери зволікають із наданням Україні нового типу озброєння. Катков вважає, що передача Україні ATACMS лежить виключно у політичній площині.

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"Йдеться про те, що передача цих ракет нібито може спричинити конфлікт росії і США. А це вже Третя світова. Таке пояснення доволі часто цитують як у Пентагоні, так і у Вашингтоні", – зазначив він.

Катков додав, що Україна вже показала Заходу, яким чином здатна використовувати військову допомогу.

Ми вже довели, що західна зброя використовується з максимальною ефективністю і за всіма конвенціями, які тільки можна уявити. Навіть у Пентагоні щоразу говорять, що більш ніж приємно вражені тією ефективністю, яка зараз є у ЗСУ завдяки західній допомозі,

– сказав військовий експерт.

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