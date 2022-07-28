Україна вже давно просить партнерів про надання зброї дальнього ураження. Вона дозволить бити по об'єктах ворога в глибокому тилу та кардинально змінить ситуацію на полі бою.

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США можуть дати ЗСУ ATACMS

Шалена майстерність ЗСУ у поводженні з HIMARS та MLRS вразила наших партнерів. Рідко на яких навчаннях солдати демонструють ту влучність, з якою ЗСУ палять склади, командні пункти та місця скупчень російських окупантів.

На секретному брифінгу щодо України для Палати представників США було повідомлено, що втрати росіян вбитими та пораненими сягнули 75 тисяч. Російська армія виснажена та деморалізована, але для масштабного контрнаступу на всіх напрямках ЗСУ не вистачає потужної зброї.

Обидві партії Конгресу США виступають за те, що надати ЗСУ ту зброю з можливістю дальнього враження, про яку просять наші герої. Мова йде про ракети ATACMS, які дозволяють вражати цілі на відстані 280 кілометрів. Затяжна війна та замороження бойових дій взимку є планом росії, тому поки окупанти виснажені є чудова нагода завдати їм нищівних ударів та вигнати з окупованих територій.

Зазначимо, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Україна не отримає ATACMS, бо ЗСУ нібито можуть вдарити по об'єктах на території росії. Брифінг Сенату США щодо України відбудеться згодом.

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