П'ять неспростовних аргументів

1. Боєприпасу із дальністю 80 – 85 кілометрів об’єктивно не вистачає, щоб накривати всі цілі противника на тимчасово окупованих територіях материкової України.

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2. Якщо ви, американці, побоюєтеся, що відповіддю на можливий удар України по військовому об'єкту московії в тимчасово окупованому Криму буде ядерна ескалація, як натякає московія, то часом не визнаєте тим самим, що Крим – це московія, хоча ваші публічні заяви і документи говорять про протилежне?

3. Україна до цього чітко використовувала боєприпаси М31 до реактивних систем залпового вогню HIMARS по військових цілям. Терором цивільного населення ми не займаємося.

4. Ракета із дальністю 300 кілометрів не представляє жодної загрози для стратегічних ядерних сил московії і основних політичних / економічних центрів.

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5. Майбутній розгром сил московії в Україні в тому числі за допомогою оперативно-тактичних комплексів ATACMS не є екзистенційною конвенційною загрозою для московії, що виправдовувало б погрози / застосування ядерної зброї.

Тому так – те, що США поки не дають ATACMS, не означає, що треба опускати руки. Лупаємо скалу.

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