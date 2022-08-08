Об этом сообщили 8 августа в Министерстве обороны США. Пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.
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В Минобороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Поэтому новой помощью для противодействия россиянам станут:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;
- 20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
- 50 боевых машин пехоты;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.
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