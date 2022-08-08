Об этом сообщили 8 августа в Министерстве обороны США. Пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.

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В Минобороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Поэтому новой помощью для противодействия россиянам станут: