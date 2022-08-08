Об этом сообщили 8 августа в Министерстве обороны США. Пакет предусматривает большое количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.

К теме США предоставят 4,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины, – СМИ

В Минобороны США отметили, что украинские военные эффективно используют американское оружие. Поэтому новой помощью для противодействия россиянам станут:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
  • 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;
  • 20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов для 120-мм минометов;
  • боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 боевых машин пехоты;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для подрыва;
  • медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.