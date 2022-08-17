Так, 18 серпня у Львові очікують президентів Туреччини та України, а також генсека ООН. Журналісти телемарафону запитали у представника пресслужби ГУР Андрія Юсова, наскільки це безпечно, повідомляє 24 канал.

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Україна готується до будь-якого розвитку подій

Андрій Юсов запевнив, що Україна робить усі необхідні заходи безпеки.

Всі необхідні заходи безпеки Україна безумовно робить. І ми знаємо приклади, коли представники, зокрема ООН, були в Україні й саме під ці дати росія робила певні провокації, обстріли і повітряні удари

– зауважив Юсов.

Він зауважив, що світ бачить, з ким ми маємо справу і підтримує Україну. Зокрема робоче посольство в Києві та міжнародні делегації, які відвідують наші міста, чудово це демонструють.

Юсов переконаний, що президент Туреччини та очільники ООН, які приїдуть до Львова, демонструють своїм візитом, що вони разом з Україною і не бояться ударів росії.

При цьому розвідка готується до будь-яких сценаріїв візиту іноземних лідерів.

Що стосується дій росії, то ми маємо бути готові до різноманітних сценаріїв. Враховуючи те, з ким ми маємо справу,

– сказав прессекретар розвідки.

На фронті стане гарячіше

Андрій Юсов також підготував до того, що серпень та вересень будуть найскладнішими місяцями на фронті. А найближчим часом мають бути дуже гострі події по всьому фронту.

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