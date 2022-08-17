В розвідці кажуть, що все тільки починається. Найближчим часом мають бути дуже гострі події по всьому фронту. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, інформує 24 канал.
До теми Нова фаза війни росії проти України: розвідка Британії вказала, де будуть найзапекліші бої
Тривають активні бої. Про відступ ворога і про те, що росія відведе свої війська вони наразі казати не готові. Але Україна буде звільняти всі свої території. Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті,
– сказав він.
За словами, Юсова мовиться не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День Незалежності. Хоча він і визнав, що цей факт треба враховувати.
Розвідка попереджала давно
Розвідник також зауважив, що відомство давно попереджало, що саме серпень і вересень будуть дуже важливими місяцями й періодами для подальшого розвитку бойових дій в Україні.
Мова може йти про заяву керівника ГУР Кирила Буданова, яку він робив раніше. Буданов дійсно запевняв, що серпень буде гарячим. Можливо, навіть настане переломний момент у цій війні.
Як ЗСУ нищать окупантів і чи є загроза на День Незалежності
- У Нацгвардії розповідали, що головною загрозою у День Незалежності є нанесення авіаційних та ракетних ударів. Але українські захисники працюють над тим, щоб забезпечити спокій нашого населення. Державні свята завжди потребують особливої уваги.
- Тим часом війна триває, а ворог не покидає своїх намірів наступати й захопити всю Україну. Та ЗСУ дають гідну відсіч і руйнують ці плани. Генштаб у ранковому зведенні за 17 серпня повідомив, що українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників на Півдні та змусили ворога тікати.
- Також за добу 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку показали блискучий результат. Знищили вертоліт росіян Ка-52 та три БпЛА. Вони завдали близько 10 ударів по позиціях ворога.
Як можуть розвиватись події на Півдні: дивіться відео