Нові дані про ситуацію на полі бою повідомив Генштаб ЗСУ зранку 17 серпня. Вдалось ще більше прорідити ряди російських окупантів на Півдні.

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ЗСУ змусили ворога тікати

Наші військові зауважили, що на Південнобузькому напрямку противник основні сили кидає на те, щоб утримати позиції, які зайняв. Також росіяни хочуть не допустити просування наших військ та вогневе ураження від ЗСУ.

Свої втрати росіяни хочуть якимось чином поповнювати. Обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Біля Білогірки окупанти били з авіації та вели наступальні бої.

Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

росіяни продовжують вести розвідку безпілотними літальними апаратами.

Що і як втрачає ворог на війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 16 серпня наші воїни ліквідували вже 43 900 окупантів. Також є багато знищеної техніки ворога, серед якої танки та літаки. Цих втрат у росіян може бути більше, бо через інтенсивність бойових дій точно сказати про втрати складно.

Також Генштаб повідомляв про те, як успішно наші морпіхи ліквідували ворога. Операція відбувалась 15 серпня. Втрат російські окупанти зазнали на Херсонському та Донецькому напрямках.

Використання дронів-камікадзе – це ще один зі способів, щоб знищувати ворога. Наші військові за допомогою дрона-камікадзе зруйнували спостережну вишку ворога. Після влучання вона простояла всього кілька секунд, після чого акуратно похилилась додолу та перестала виконувати свої функції.

Дізнайтесь більше про ще один вид зброї, щоб нищити ворога: дивіться відео