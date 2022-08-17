Ворог активізував повітряну розвідку. Ледь не на кожному напрямку росіяни намагаються розвідати позиції ЗСУ. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 17 серпня.

Зверніть увагу Ворог обстрілює міста, а ЗСУ контролюють 45% Донеччини: головне за 175 день війни

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація майже не змінилася. З білорусі російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах Житомирщини.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Харківський і Слов'янський напрямки

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще 18 населених пунктів. Загарбники завдали авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Ворог наступав біля Леб'яжого та Базаліївки, бої тривають.

На Слов'янському напрямку росіяни атакували райони Бражківки, Великої Комишувахи, Дібрівного, Вірнопілля та Мазанівки. В районі Богородичного намагалися наступати, але ЗСУ відбили окупантів. Біля Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

Краматорський, Бахмутський, Авдіївський напрямки

На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. росіяни проводили повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного вони намагалися наступати, але зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку загарбники обстріляли території поблизу 8 населених пунктів. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Також росіяни вели повітряну розвідку біля Красногорівки та Опитного. Окупанти намагаються штурмувати район Опитного, бої тривають.

Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках райони 21 населеного пункту. Ворог завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Окупанти наступали біля Шевченкового, але ЗСУ їх відбили. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. росіян замінували місцевість в районах Інженерного та Українського.

На Південнобузькому напрямку окупанти поповнюють втрати. Вони обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії і танків райони Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 16 серпня: відео