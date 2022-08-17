Враг активизировал воздушную разведку. Чуть ли не на каждом направлении россияне пытаются разведать позиции ВСУ. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 17 августа.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях ситуация почти не изменилась. Из Беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам Житомирщины.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще 18 населенных пунктов. Захватчики нанесли авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпаново. Враг наступал у Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются.

На Славянском направлении россияне атаковали районы Бражковки, Большой Камышевахи, Дибровного, Вернополья и Мазановки. В районе Богородичного пытались наступать, но ВСУ отбили кафиров. У Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

Краматорское, Бахмутское, Авдеевское направления

На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. россияне проводили воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного они пытались наступать, но понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли территории около 8 населённых пунктов. Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Также россияне вели воздушную разведку у Красногоровки и Опросного. Оккупанты пытаются штурмовать район Опросного, бои продолжаются.

Новопавловское, Запорожское и Южнобужское направления

В Новопавловском и Запорожском направлениях районы 21 населенного пункта. Враг нанес авиадаров вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Оккупанты наступали возле Шевченко, но ВСУ их отбили. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки. россиян заменяли местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении оккупанты восполняют потери. Они обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Николаева, Степной Долины и 27 населенных пунктов.

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