Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події 17 серпня читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:03 Вночі 17 серпня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. У час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу.

У місцевих телеграм-каналах писали, що, ймовірно, в області було 2 "прильоти". Інформація про це з'явилась близько 03:20.

Внаслідок одного з них виникла сильна пожежа. Місцеві жителі бачили яскраве займання та дим. Втім, наразі ця інформація офіційно не підтверджена.

04:42 У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Попередньо було відомо, що вибухи лунали за містом.

03:35 Російські окупанти планували перекидати з Майського ракетні комплекси у південні регіони України, які є тимчасово окупованими.

02:01 Вночі 17 серпня у Миколаєві чули звуки вибухів. В області оголошували повітряну тривогу. Згодом з'явилась інформація про звуки вибухів у Херсоні.

01:54 Українські військові контролюють 45% території Донецької області. При цьому росіяни планували її захопити кілька місяців тому. Такий результат гарантують армія, розвинена потужна лінія оборони і зброя, яку надали партнери.