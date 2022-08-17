За добу 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку – блискучий результат.
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Мінус російський вертоліт і безпілотники
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52. Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках,
– мовиться в повідомленні.
Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах росіян. Військові атакували танкові колони та скупчення живої сили й техніки окупантів.
Втрати росіян станом на 17 серпня
- особового складу – 44 100 (+200) загарбників
- танків – 1886 (+6) одиниць
- бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць
- артилерійських систем – 993 (+4) одиниці
- РСЗВ – 263 одиниці,
- засоби ППО – 136 одиниць
- літаків – 233 одиниці
- гелікоптерів – 196 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці
- крилаті ракети – 190 одиниць
- кораблі /катери – 15 одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці
- спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.
Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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