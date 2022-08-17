Дані про втрати окупантів Генштаб ЗСУ оновив станом на 17 серпня. Українські захисники та захисниці вже 175 днів героїчно обороняють рідну землю. За останню добу ліквідували 200 окупантів.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу ЗСУ також знищили:

танків – 1886 (+6) одиниць

бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць

артилерійських систем – 993 (+4) одиниці

РСЗВ – 263 одиниці,

засоби ППО – 136 одиниць

літаків – 233 одиниці

гелікоптерів – 196 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці

спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат ворог поніс на Харківському та Донецькому напрямках. Через високу інтенсивність бойових дій дані не є точними. Тобто втрати ворога можуть бути більші.

Збиті літаки та зірвані спроби проривів

росія моє потенціал, щоб поповнювати кількість літаків, які збивають наші захисники. На 15 серпня біля наших кордонів було 430 літаків та понад 360 гелікоптерів противника. Та українські військові методично нищать ту авіацію, якою росіяни поповнюють свої втрати.

ССО України показували, як зірвали спробу прориву окупантів у одному з районів виконання завдань. Удар наших операторів ССО України по ворогу був якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення. російські окупанти мусили збирати поранених і вбитих завдяки діям ЗСУ.

Ліквідовують ворога наші ЗСУ й на Луганщині. Очільник регіону Сергій Гайдай заявляв, що в Лисичанську 16 серпня прогриміли вибухи. Там ліквідували російських окупантів, які прийшли загарбувати нашу землю.

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