За сутки 16 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил ВСУ атаковала вражеские позиции. На Запорожском и Донецком направлении – блестящий результат.
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Минус российский вертолет и беспилотники
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52. Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях,
– говорится в сообщении.
Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам россиян. Военные атаковали танковые колонны и скопления живой силы и техники оккупантов.
Потери россиян по состоянию на 17 августа
- личного состава – 44 100 (+200) захватчиков
- танков – 1886 (+6) единиц
- боевых бронированных машин – 4162 (+10) единицы
- артиллерийских систем – 993 (+4) единицы
- РСЗО – 263 единицы,
- средств ПВО – 136 единиц
- самолетов – 233 единицы
- вертолетов – 196 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы
- крылатых ракет – 190 единиц
- кораблей/катеров – 15 единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы
- специальной техники – 93 (+1) единицы.
Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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