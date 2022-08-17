За сутки 16 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил ВСУ атаковала вражеские позиции. На Запорожском и Донецком направлении – блестящий результат.

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Минус российский вертолет и беспилотники

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52. Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях,

– говорится в сообщении.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам россиян. Военные атаковали танковые колонны и скопления живой силы и техники оккупантов.

Потери россиян по состоянию на 17 августа

личного состава – 44 100 (+200) захватчиков

танков – 1886 (+6) единиц

боевых бронированных машин – 4162 (+10) единицы

артиллерийских систем – 993 (+4) единицы

РСЗО – 263 единицы,

средств ПВО – 136 единиц

самолетов – 233 единицы

вертолетов – 196 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2) единицы

крылатых ракет – 190 единиц

кораблей/катеров – 15 единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3054 (+5) единицы

специальной техники – 93 (+1) единицы.

Наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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