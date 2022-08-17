В разведке говорят, что все только начинается. В ближайшее время должны быть очень острые события по всему фронту. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов, информирует 24 канал.

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Продолжаются активные бои. Об отступлении врага и о том, что россия отведет свои войска, они пока говорить не готовы. Но Украина будет освобождать все свои территории. В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте,

– сказал он.

По словам Юсова говорится не только о привязке к датам. В частности, сейчас говорят о Дне Независимости. Хотя он и признал, что этот факт надо учитывать.

Разведка предупреждала давно

Разведчик также отметил, что ведомство давно предупреждало, что именно август и сентябрь будут очень важными месяцами и периодами для дальнейшего развития боевых действий в Украине.

Речь может идти о заявлении руководителя ГУР Кирилла Буданова, которое он делал ранее. Буданов действительно уверял, что август будет горячим. Возможно, даже наступит переломный момент в этой войне.

Как ВСУ уничтожают оккупантов и есть ли угроза на День Независимости

В Нацгвардии рассказывали, что главной угрозой в День Независимости является нанесение авиационных и ракетных ударов. Но украинские защитники работают над тем, чтобы обеспечить спокойствие нашего населения. Государственные праздники всегда требуют особого внимания.

Тем временем война продолжается, а враг не оставляет своих намерений наступать и захватить всю Украину. Но ВСУ дают достойный отпор и разрушают эти планы. Генштаб в утренней сводке за 17 августа сообщил, что украинские воины изрядно проредили ряды российских захватчиков на Юге и заставили врага бежать.

Также за сутки 16 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил ВСУ атаковала вражеские позиции. На Запорожском и Донецком направлениях показали блестящий результат. Уничтожили вертолет россиян Ка-52 и три БпЛА. Нанесли около 10 ударов по позициям врага.

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