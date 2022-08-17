На Волинському та Поліському напрямках ситуація кардинально не змінилась за останній час. Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Яка загроза є з боку білорусі

За словами Музичука, державні свята завжди потребують особливої уваги. Що стосується з правоохоронного напрямку, зокрема пошуку диверсантів, то наразі триває забезпечення громадського порядку і спокою нашого населення.

На Волинському та Поліському напрямку ситуація кардинально не змінилась за останній час. Наразі головна загроза – нанесення авіаційних та ракетних ударів,

– заявив він.

На цих напрямках посилено працюють поліцейські, гвардійці, щоб будувати системи оборони та системи вогневого ураження.

Схожа ситуація і на Сіверському напрямку. Є обстріли прифронтових населених пунктів Чернігівщини та Сумщині. І це є загрозою, що ці ракети влучають в об’єкти цивільних інфраструктур.

"Також це період підвищення готовності громадян реагувати на повітряні тривоги та дотримуватись інших заходів, щоб убезпечити себе", – наголосив Музичук.

Яка ситуація на Півдні

Музичук зауважив, що, якщо будуть дії наступального характеру чи посилення оборонних ділянок, то про них заздалегідь ніхто не буде говорити – ні Збройні Сили України, ні Міністерство оборони.

Наразі наступальні плани ворога не мають успіху. Там стійка система оборони та працює наша розвідка,

– додав Музичук.

Загроза з боку білорусі: головні новини

білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика. Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Радник голови МВС вважає, що білорусь не готова до того, аби вступити у війну проти України. За його словами, на рішення лукашенка впливає сукупність різних факторів – кількість особового складу, мотивація військових та наявність озброєння.

Україна ж готується і очікує, що з білоруської сторони можуть бути провокації чи навіть вторгнення, адже лукашенко є соратником путіна.

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