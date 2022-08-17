18 августа во Львове ожидают президентов Турции и Украины, а также генсека ООН. Журналисты телемарафона спросили представителя пресс-службы ГУР Андрея Юсова, насколько это безопасно, сообщает 24 канал.

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Украина готовится к любому развитию событий

Андрей Юсов заверил, что Украина предпринимает все необходимые меры безопасности.

Все необходимые меры безопасности Украина, безусловно, предпринимает. И мы знаем примеры, когда представители, в частности ООН, были в Украине и именно под эти даты россия совершала определенные провокации, обстрелы и воздушные удары.

– заметил Юсов.

Он отметил, что мир видит, с кем мы имеем дело и поддерживаем Украину. В частности, рабочее посольство в Киеве и международные делегации, посещающие наши города, прекрасно это демонстрируют.

Юсов убежден, что президент Турции и главы ООН, которые приедут во Львов, демонстрируют своим визитом, что они вместе с Украиной и не боятся ударов россии.

При этом разведка готовится к любым сценариям визита иностранных лидеров.

Что касается действий россии, то мы должны быть готовы к разным сценариям. Учитывая то, с кем мы имеем дело,

– сказал пресс-секретарь разведки.

На фронте станет жарче

Андрей Юсов также подготовил к тому, что август и сентябрь будут сложными месяцами на фронте. А в ближайшее время должны быть очень острые события по всему фронту.

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