Мета політиків – пошук мирних домовленостей. Однак сподіватися на якісь прориви не доводиться. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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За його словами, це середня зустріч пошуку мирних домовленостей, у якій Гутерреш та Ердоган виступають посередниками глобального та регіонального рівня. Вони мають допомогти знайти певні рішення, що стосуються або мирних домовленостей, або припинення вогню або полегшення життя людей на окупованих територіях. Адже росіяни, які беруть у полон ЗАЕС, точно не думають про цих людей. Для окупантів потрібно намалювати хоча б якісь червоні лінії.

Мені здається, що ні Ердоган, ні Гутерреш не ставлять цих червоних ліній. Максимум, що вони можуть – це пестите путіна, розповідати йому, що готові його почути. Але точно не готові йому жорстко сказати: "Ті речі, які ти зараз робиш, загрожують світовій безпеці й ні до чого хорошого не призведуть, –

Гутеррешу та Ердогану потрібно поставити кілька питань

На переконання Давидюка, Гутеррешу потрібно нагадати, що росія досі перебуває в ООН, попри те, що вона займається ядерним шантажем. "Як ви можете тримати терориста під боком? Чому ви її досі не вигнали", –

Окрім цього, українські журналісти мають поставити запитання турецькому лідеру: "Як сталося, що Туреччина, яка була нейтральною та мирно налаштованою, стала найбільшою країною по обходу санкцій росією?". Країна зробила усе для того, аби допомогти росії обкрадати світ – разом з Індією та Казахстаном.

Проривів не буде

Безумовно, зустріч відбудеться і вона важлива. Зеленський, як наголосив політолог, буде нав'язувати свій порядок денних і просувати свої ідеї, адже ми на своїй території. Але, на жаль, про якісь конкретні прориви не йдеться.

Наша ціль – повернути Крим, Донбас, Херсон, Луганськ. Ні Ердоган, ні Гутерриш цього у своїх риториках не вимовляли. Якщо вони приїдуть "укатувати" нашого президента: "ти тут підпиши, а ми тобі гарантуємо" – ми знаємо, чого вартують їхні гарантії. Нуль,

– сказав Давидюк.

Він додав, що в Україні 8 років була лінія розмежування на Донбасі, сьогодні вона розширилася на Запорізьку та Херсонську області. У нас була окупована Чернігівська, Сумська та Київські області.

ЗАЕС – питання №1

Наразі дуже важливо обговорити питання Запорізької АЕС, адже від цього може постраждати мільярди людей. Проте Давидюк вважає, що конкретних успіхів чекати не варто. Щоправда, можна розраховувати на допомогу у підготовці до отеплювального сезону та безпекових зон.

Нічого іншого вони запропонувати не зможуть. Якщо вони думають, що вони на нас натиснуть, і ми піддамося і забудемо свої території, своїх людей, братів та сестер – такого точно не буде,

– підсумував політолог.

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