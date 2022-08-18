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Що було раніше росіяни переміщують авіацію вглиб Криму, удар по гуртожитку в Харкові: головне за 175 день війни

05:07 Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вдосвіта 18 серпня знову атакували місто. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися. Згодом стало відомо, що після ворожого обстрілу спалахнула велика пожежа у Холодногірському районі. Терехов заявив, що горить адміністративний будинок, почався його обвал.

04:38 Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 4:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. А у Харкові пролунали потужні вибухи.

03:50 На тимчасово окупованих територіях Харківщини з'явиться новий так званий "голова". Загарбниками керуватиме чинний мер Краснодара – 44-річний андрєй алєксєєнко.

03:13 На "бавовну" поскаржилися росіяни в у тимчасово окупованій Новій Каховці та Амвросіївці. Чорне нічне небо стало червоним від ймовірного загоряння боєприпасів окупантів.

03:02 У Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях. Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 02:59 18 серпня. Також у цей час сирени лунали на Донеччині.

01:08 На Півдні російські окупанти намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ. Проте наші захисники успішно відбили ворожу атаку. Ба більше, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ атакували ворога. Внаслідок цього він втратив десятки одиниць особового складу та багато техніки.

00:28 Окупанти завезли свою техніку в Кирилівку, щоб її не знищили ЗСУ. Однак навіть там трапилася чергова "бавовна".

00:07 російські окупанти пізно ввечері 17 серпня атакували харківську Салтівку. Кількість жертв внаслідок атаки вже збільшилась до 7. Серед постраждалих були люди з інвалідністю. Ще 13 осіб постраждали (працівники ДСНС врятували 4 особи)