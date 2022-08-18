Актуальну інформацію з фронту станом на ранок 13 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Яка ситуація на різних напрямках – читайте далі.

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На Півночі ситуація залишається незмінною. На Волинському і Поліському напрямках білоруські війська продовжують виконувати завдання з охорони кордону. Крім того, зберігається висока загроза завдання ракетних ударів. Водночас на Сіверському напрямку продовжуються обстріли мирних населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих раніше позицій і недопущення контрнаступу наших військ.

На Харківському напрямку окупанти обстрілюють мирні населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, ворог дистанційно замінував Леб'яже.



Ситуація на Харківщині / Скриншот

Ситуація на Донеччині

У Донецькі області тривають найбільш запеклі бої на різних напрямках фронту. Однак наші захисники та захисниці відбивають усі атаки ворога, зокрема:

На Краматорському напрямку росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак ЗСУ відбили атаку й окупанти відступили;

росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак ЗСУ відбили атаку й окупанти відступили; На Бахмутському напрямку ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами.

ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами. На Авдіївському напрямку ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху.

ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху. На Новопавлівському напрямку окупанти йшли в наступ у напрямку Єгорівка – Шевченкове, однак після зустрічі з ЗСУ відступили.

На всіх напрямках на Донеччині тривають обстріли мирних населених пунктів з різного озброєння.



Ситуація на Донбасі / Скриншот

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти обороняють уже зайняті раніше позиції. Крім того, ворог веде повітряну розвідку.

На Південнобузькому напрямку ситуація схожа – окупанти так само прагнуть обороняти захоплені території. Водночас вони обстрілюють населені пункти та завдають авіаударів.

У Чорному морі в готовності до атак перебувають 2 носії крилатих ракет.



Карта бойових дій станом на 14 серпня / Скриншот

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