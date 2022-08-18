російське військове керівництво дедалі більше втрачає впевненість у безпеці Криму після "бавовни". Починається заміна керівництва флоту росії на півострові.

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росія призначила нового командувача флоту

17 серпня стало відомо, що віцеадмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморським флотом у Криму. росЗМІ хотіли приховати справжню причину. Тому пропагандисти вигадали, що призначення Соколова відбулося через нібито загрозу "терористичної небезпеки" в Севастополі.

Удари в Криму змусили росіян організувати свої війська до стану підвищеної готовності та призвели до реструктуризації складу сил, матеріально-технічного забезпечення та керівництва. Окупанти передислокують десятки літаків і гвинтокрилів з Криму в безпечніші на їхню думку місця.

Окупанти хочуть звинуватити Україну в терактах

"Бавовну" в Криму росіяни хочуть представити світу як терористичні акти, щоб відвернути увагу Заходу від себе. Так "глава" окупованого Криму Сергій Аскьонов 17 серпня заявив, що фсб нейтралізувала осередки організації "Хізб ут-Тахрір" на півострові.

Відомо, що це ісламістська політична організація, яка історично діяла в Центральному регіоні Азії та в Криму. росія називає її терористичною. Аксьонов звинуватив українську владу в координації операцій "Хізб ут-Тахрір" в Криму, але жодних доказів не надав.

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