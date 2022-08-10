Росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати власні домівки. З Криму вони тікають до росії.

Подія дня У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму: вражаючі кадри

Що відбувається на дорогах Криму

На опублікованому відео можна побачити, що як росіянка плачеться, що "так звикла жити в Алушті", і тепер вона тікає з Криму.

Як тут класно. Я звикла жити як у своєму будинку. Настільки все душевно, по-домашньому,

– захлинається у сльозах росіянка.

На дорогах утворилися величезні затори. До речі, на записі видно автомобілі з символом окупантів "Z".

Росіяни масово виїжджають з Криму з повними багажниками речей. Ймовірно, вони не планують повертатися.

Як росіяни тікають з Криму: дивіться відео

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У Сакському районі 9 серпня сталась низка вибухів. У міноборони росії заявили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що техніка не пошкоджена.

Так званий "глава" Криму сергій аксьонов сказав, що 5 людей поранені, а одна особа нібито загинула.

Пізніше в окупованому Криму показали наслідки вибухів. На аеродромі – залишки розбомблених літаків.

У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім вирішив вкотре поглузувати з "бавовни", яка сталась на аеродромі "Саки".

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