Росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати власні домівки. З Криму вони тікають до росії.
Подія дня У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму: вражаючі кадри
Що відбувається на дорогах Криму
На опублікованому відео можна побачити, що як росіянка плачеться, що "так звикла жити в Алушті", і тепер вона тікає з Криму.
Як тут класно. Я звикла жити як у своєму будинку. Настільки все душевно, по-домашньому,
– захлинається у сльозах росіянка.
На дорогах утворилися величезні затори. До речі, на записі видно автомобілі з символом окупантів "Z".
Росіяни масово виїжджають з Криму з повними багажниками речей. Ймовірно, вони не планують повертатися.
Як росіяни тікають з Криму: дивіться відео
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Пізніше в окупованому Криму показали наслідки вибухів. На аеродромі – залишки розбомблених літаків.
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