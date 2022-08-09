За кілометр від епіцентру вибуху постраждали будинки. Там повибивало вікна.

До теми У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму: вражаючі кадри

Вибухи стались у Новофедорівці, що біля міста Саки. У мережі оприлюднили відео з наслідками.

Знищені літаки

Крім того, показали відео знищеного російського Су-24 на аеродромі в Саках. Кадр – короткий, але можна побачити, що літак там не один.

Зауважимо, що до 24 лютого на аеродромі "Саки" перебувало 51 повітряне судно. На супутникових знімках авіабази можна було побачити 12 Су-24, 10 Су-30СМ та Іл-76,

Що відомо про вибухи у Криму

У Сакському районі 9 серпня сталась низка вибухів. У міноборони росії заявили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що техніка не пошкоджена.

Так званий "глава" Криму сергій аксьонов сказав, що 5 людей поранені, а одна особа нібито загинула.

Росіяни почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Говорили про евакуацію.

У Міноборони України порадили окупантам краще дбати за дотриманням правил пожежної безпеки.

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