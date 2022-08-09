Які літаки були на аеродромі "Саки"
Попередньо стало відомо, що на аеродромі в Новофедорівці були розміщенні літаки Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Про це свідчать супутникові знимки, які було зроблено до вибухів. Наразі військовий експерт Олег Жданов повідомив кількість цих літаків до 24 лютого.
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На аеродромі "Саки" перебувало 51 повітряне судно до 24 лютого 2022 року. На супутникових знімках авіабази, які були зроблені цим ранком, можна спостерігати 12 Су-24, 10 Су-30СМ та Іл-76,
– зазначив Жданов.
Також, за його даними, на базі зберігались великі об'єми палива та боєприпасів.
Як виглядав аеропорт "Саки" до вибухів / Фото Planet Labs
Аеродром "Саки" біля Новофедорівки / Фото Planet Labs
На аеродромі були розташовані військові літаки росії / Фото Planet Labs
Коротко про сьогоднішні вибухи у Криму
- Десяток вибухів на аеродромі в Сакському районі пролунали після 15:20. Спочатку у міноборони росії говорили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що техніка не пошкоджена. Згодом у пропагандистських ЗМІ з'явилась нова "остаточна" версія – порушення правил пожежної безпеки.
- Так званий "глава" Криму сергій аксьонов заявив, що 5 людей таки зазнали поранення. Ба більше, одна особа нібито загинула.
- Попри те, що "все добре", окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Говорять про евакуацію, а в'їзд до Новофедорівки закрили.
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