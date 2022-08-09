Какие самолеты были на аэродроме "Саки"

Предварительно стало известно, что на аэродроме в Новофедоровке были размещены самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные до взрывов. В настоящее время военный эксперт Олег Жданов сообщил количество этих самолетов до 24 февраля.

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На аэродроме "Саки" находилось 51 воздушное судно до 24 февраля 2022 года. На спутниковых снимках авиабазы, сделанных этим утром, можно наблюдать 12 Су-24, 10 Су-30СМ и Ил-76,

– отметил Жданов.

По его данным, на базе хранились большие объемы топлива и боеприпасов.

Схемы опубликовали снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.



Как выглядел аэропорт "Саки" до взрывов / Фото Planet Labs



Аэродром "Саки" возле Новофедоровки / Фото Planet Labs



На аэродроме находились военные самолеты россии / Фото Planet Labs

Кратко о сегодняшних взрывах в Крыму

Десяток взрывов на аэродроме в Сакском районе прогремели после 15:20. Сначала в минобороны россии говорили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что текинка не повреждена. Впоследствии в пропагандистских СМИ появилась новая "окончательная" версия - нарушение правил пожарной безопасности.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что 5 человек получили ранения. Более того, один человек якобы погиб.

Несмотря на то, что "все хорошо", оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров. Говорят об эвакуации, а въезд в Новофедоровку закрыли.

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