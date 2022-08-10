У цьому дусі пожартував про вибухи на територіях, якими зараз керують окупанти, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він таким чином вирішив вкотре поглузувати з "бавовни", яка сталась на аеродромі "Саки", що в Криму.

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Просимо не прикриватись цивільними

Хто-небудь дайте знати, коли не буде цивільних машин на керченському мосту!,

– написав Кім у своєму телеграмі.

Відразу ж обмовимось, що у його словах лише доля жарту. Адже ми всі прекрасно знаємо, що росіяни не гребують прикриватись мирними людьми. Це вони роблять і на тих територіях, які планують захопити, і вже на окупованих.

Яскравий приклад терористичних дій ворога – використання понтонної переправи замість понищеного Антонівського мосту. Нею окупанти переправляють не лише військову техніку, а й водночас цивільні машини.

Гаразд, повернімось до "бавовни" на аеродромі у Новофедорівці. Там, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, здетонував склад з боєприпасами. Але і це ще не все. Адже була інформація і щодо знищених ворожих літаків.

Літаки ворога перетворились на брухт

Якщо напередодні Олексій Арестович лише розповідав, скільки повітряних суден на аеродромі "Саки" зберігав ворог у той день. А мовиться про:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

То зараз у нас вже є офіційне підтвердження того, що частину з них вдалось знищити. Спочатку ми мали можливість лише припускати, що у ранковій статистиці втрат ворога Генштаб ЗСУ вписав саме ті літаки, які "відмінусували" у Криму. Невдовзі ж у Повітряних силах підтвердили, що росіяни у "Саках" уже не дорахуються 9 повітряних суден.

Нагадаємо, що Новофедорівку вибухи сколихнули 9 серпня. Близько 15:20 пролунала серія "бавовни", після якої був ще потужніший вибух.

Зауважимо, що в росії ніхто не звинувачує Україну в атаці аеродрому "Саки". Натомість там уже кілька разів змінювали версію, що могло стати причиною вибухів.

Одна з останніх – порушення дотримання правил користування вогнем. Якщо на хлопський розум, то курити просто не варто біля літаків, та й усе.

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