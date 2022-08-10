Мешканці Сакського району в окупованому Криму повідомили про те, що стали свідками потужного вибуху на аеродромі. росіяни вигадали версію, що це "здетонували боєприпаси". Відомо, що внаслідок вибуху росія втратила авіаційну техніку.

На аеродромі росія тримала багато літаків. Зокрема, Су-30см, Су-24 тощо. Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Рада" 10 серпня, повідомляє 24 канал.

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Літаки з аеродрому в Новофедорівці атакували українські міста

З цього аеродрому постійно злітали літаки окупантів. Вони перебувають у небі України фактично цілодобово. Вони патрулюють в Чорному морі, не долітаючи до острова Зміїного,

– розповів Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил заявив, що аеродром використовувався для бомбардування Півдня України. Літаки, що злітали з Криму, були носіями ракет й відтак атакували мирні населені пункти.

За добу 9 серпня ЗСУ знищили 9 російських літаків

Минулої доби захисники України знищили багато ворожої техніки, зокрема й 9 літаків. Окрім того, вони ліквідували ще 160 окупантів. Загальні втрати ворога становлять:

42 800 російських солдатів.

танків – 1832 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;

РСЗВ – 261 (+0) одиниць;

засоби ППО – 133 (+0) одиниць;

літаків – 232 (+9) одиниць;

гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилаті ракети – 185 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 89 (+2).

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