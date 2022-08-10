Станом на ранок 10 червня Збройні Сили України ліквідували 42 800 російських солдатів. Водночас ця кількість не остаточна, адже зараз тривають активні бойові дії, тому підрахувати точну кількість вбитих – неможливо.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 1832 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 261 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 133 (+0) одиниць;
  • літаків – 232 (+9) одиниць;
  • гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
  • крилаті ракети – 185 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;
  • спеціальна техніка – 89 (+2).