Радісну новину повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він також опублікував відео зі збитим Ка-52 і рештками окупанта, від якого залишився лише попіл.

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Бутусов наголосив, що полковник Клещенко – приклад того, як виглядатиме вся російська армійська авіація в Україні.

"Цікаво, що катапульта Клещенка не спрацювала, стропи парашута виявилися чи то обірвані, чи то відрізані. Винести деталі та рештки ми змогли із сірої зони лише на початку липня",

– написав журналіст.

За його словами, Клещенка збив український оператор ПЗРК уночі, на надмалій висоті, прямо над російськими позиціями. Бутусов також зазначив, що російський пілот вважався найкращим фахівцем з Ка-52 Алігатор, і ще 9 травня 2021 року очолював парад вертольотів над Червоною площею.

Щодо українського бійця, який знищив Клещенка, то його особа поки що не розкривається.

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росія має колосальні втрати у війні проти України

Українські захисники та захисниці продовжують давати героїчну відсіч ворогу та боронити нашу землю. Статистику російських втрат поповнили ще 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці.

Актуальна статистика втрат ворога

танків – 1817 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4076 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 964 (+4) одиниці,

РСЗВ – 261 одиниця,

засоби ППО – 133 (+1) одиниць,

літаків – 223 одиниці,

гелікоптерів – 193 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 185 (+3) одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 87 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Додамо, що саме на Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ.