Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він ще раз нагадав, що "Привид Києва" – це збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації, які відважно захищали небо столиці на початку повномасштабного вторгнення.

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Деякі дівчата були готові одружитися

За словами Ігната, Повітряні сили не придумували цю легенду. Авторами образу стали ті люди, які бачили та знімали на відео героїчні ближні повітряні бої під час битви за Київ. Тоді пілотів називали по-різному – і Український Супермен, і Месник, і просто борець зі злом. Але затвердилося "Привид Києва".

Юрій Ігнат пригадує, що дівчата з різних країн світу зверталися до Повітряних сил ЗСУ, щоб познайомитися з "Привидом". Деякі вже були готові одружитися.

Коли люди почали офіційно звертатися з вимогою, щоб "Привиду Києва" присвоїли державні нагороди, тоді вже все довелося пояснити.

Тоді розповіли, що "Привид" – збірний образ усіх льотчиків. Це – "привиди", які з'являються на піксельних МіГ-29 там, де ворог не чекає, і завдають йому непоправних втрат, – наголосив Ігнат.

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Додамо, Юрій Ігнат розповів, про які літаки мріють українські пілоти. Вони героїчно воюють проти окупантів і сподіваються, що колись зможуть пересісти на більш сучасну західну техніку.