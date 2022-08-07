Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, з важких систем маємо сьогодні лише один зенітно-ракетний комплекс С-300, який надала Словаччина. Він суттєво посилив українські можливості на певному напрямку.

Юрій Ігнат зазначив, якщо дається комплекс, то до нього й певний запас ракет. Адже ми не маємо можливості поповнювати боєкомплекти та техніку.

Літаки

"Ми отримали запчастини від МіГ-29. Не просто запчастини – це двигуни, агрегати, планери. Літак, як конструктор, його можна скласти. Як автомобілі на розборці, так само можна й винищувач складати. Це безумовно надзвичайно важливі речі", – акцентував Юрій Ігнат.

Виробництво цієї техніки – радянських літаків та зенітно-ракетних систем є виключно в росії. Ми лише маємо авіаційно-ремонтні підприємства, а також підприємства, які можуть продовжити ресурс саме цієї зенітно-ракетної техніки,

– розповів Юрій Ігнат.

Він пояснив, що тому потрібно просити Західних партнерів, зокрема країни Центральної Європи, щоб вони допомагали нам й натомість на заміну, можливо, отримають щось інше.

Про які літаки мріють наші "привиди" Києва

Юрій Ігнат розповів, що мрії у наших пілотів дуже амбітні. Вони вражаюче воюють та мають сильне почуття любові до своєї країни. Це сучасні люди за якими майбутнє.

Мріють вони літати на F-35, F-22, як і весь цивілізований світ. Вже від F-16, F-15 деякі країни відмовляються, продають їх іншим й беруть найкращі, – повідомив Юрій Ігнат.

Він пригадав словам командувача Повітряних сил, який сказав, що наші люди заслуговують на найкращу зброю, адже довели, що українці найкращі воїни.

Дивіться відео про мрії українських пілотів:

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