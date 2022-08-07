Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, из тяжелых систем сегодня только один зенитно-ракетный комплекс С-300, который предоставила Словакия. Он существенно усилил украинские возможности на определенном направлении.
Юрий Игнат отметил, что если дается комплекс, то к нему и определенный запас ракет. Ведь у нас нет возможности пополнять боекомплекты и технику.
Самолеты
"Мы получили запчасти от МиГ-29. Не просто запчасти – это двигатели, агрегаты, планеры. Самолет, как конструктор, его можно сложить. Как автомобили на разборке, так же можно и истребитель складывать. Это безусловно чрезвычайно важные вещи", – акцентировал Юрий Игнат.
Производство этой техники – советских самолетов и зенитно-ракетных систем есть исключительно в россии. У нас только есть авиационно-ремонтные предприятия, а также предприятия, которые могут продлить ресурс именно этой зенитно-ракетной техники,
– рассказал Юрий Игнат.
Он объяснил, что поэтому нужно просить Западных партнеров, в частности, страны Центральной Европы, чтобы они помогали нам и взамен, возможно, получат что-то другое.
О каких самолетах мечтают наши "призраки" Киева
Юрий Игнат рассказал, что мечты у наших пилотов очень амбициозные. Они поразительно воюют и испытывают сильное чувство любви к своей стране. Это современные люди за которыми будущее.
Мечтают они летать на F-35, F-22, как и весь цивилизованный мир. Уже от F-16, F-15 некоторые страны отказываются, продают их другим и берут самые лучшие, – сообщил Юрий Игнат.
Он вспомнил слова командующего Воздушными силами, который сказал, что наши люди заслуживают лучшего оружия, ведь доказали, что украинцы лучшие воины.
Смотрите видео о мечтах украинских пилотов:
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