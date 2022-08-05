При этом противовоздушная оборона все равно сбивает вражеские ракеты, нанося россии потери на сотни миллионов долларов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в "Медиа Центре Украина" рассказал, какие меры принимают россияне, чтобы их снаряды попадали в цели, передает 24 канал.

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Тактика оккупантов по ракетным обстрелам Украины

Ведущие страны мира удивляются тому, какие результаты демонстрирует украинская противовоздушная оборона. Однако Юрий Игнат отмечает, что среди последних сбитых вражеских ракет, которые удалось обезвредить недавно, – в основном крылатые. Другие типы смертоносных российских воздушных целей ликвидировать, к сожалению, гораздо труднее.

Трудно сбивать Х-22 и "Искандер". Наше ПВО, имеющимися средствами, не всегда их сбивает. Но каждый раз прилагаем максимум усилий. Взаимодействие, навыки и результативность украинских военных растет,

– подчеркнул Игнат.

Вместе с тем, противник также имеет свои средства противодействия украинской противовоздушной обороне. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, чтобы вражеские ракеты долетали до заданных целей, россия:

использует данные своей разведки;

изучает слабые места украинских сил обороны;

задействует собственную агентурную сеть в Украине,

корректирует данные запуска ракет еще до старта, чтобы избежать попадания в предел доступа украинской противовоздушной обороны.

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