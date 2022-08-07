Церемония прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве. Глава государства вручил награды военнослужащим и передал награды семьям павших Героев.

Обратите внимание Стоят на страже воздушных границ: в Украине отмечают День Воздушных сил

Каждая сбитая вражеская цель – это спасенные жизни украинцев

Глава государства отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения оккупанты пытались завладеть воздушным пространством Украины. Однако им даже не помогло преимущество в технике – у военных воздушных сил было гораздо больше смелости, мотивации и профессионализма.

Зеленский подчеркнул, что во многих странах мира есть военные самолеты и системы противовоздушной обороны, но лишь некоторые страны имеют действительно боеспособную военную авиацию и умеют добиваться побед в воздухе.

Президент поблагодарил защитников украинского неба и подчеркнул, что каждая сбитая ракета, самолет или вертолет и каждая выполненная воинами задача – это жизнь украинцев.

От имени всех украинцев я хочу поблагодарить вас, каждого и каждую, кто воюет в Воздушных силах нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.