Церемонія відбулася на подвір'ї Маріїнського палацу в Києві. Глава держави вручив відзнаки військовослужбовцям та передав нагороди родинам полеглих Героїв.

Зверніть увагу Стоять на варті повітряних кордонів: в Україні відзначають День Повітряних сил

Кожна збита ворожа ціль – це врятовані життя українців

Глава держави відзначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення окупанти намагалися заволодіти повітряним простором України. Однак їм навіть не допомогла перевага в техніці – у військових Повітряних сил було набагато більше сміливості, мотивації та професійності.

Зеленський наголосив, що в багатьох держав світу є військові літаки та системи протиповітряної оборони, але лише деякі країни мають справді боєздатну військову авіацію та вміють досягати перемог у повітрі.

Президент подякував захисникам українського неба і наголосив, що кожна збита ракета, літак чи гелікоптер і кожне виконане воїнами завдання – це життя українців.

Від імені всіх українців я хочу подякувати вам, кожному й кожній, хто воює в Повітряних силах нашої держави,

– наголосив Зеленський.

Зеленський вручив нагороди військовим Повітряних сил ЗСУ / Фото Офісу Президента

Президент вручив нагороди Героям України майору Ярославу Мельнику, під керівництвом якого біля Балаклії знищили гелікоптер, крилату ракету, кілька літаків та безпілотників та підполковнику Дмитру Шумакову, під чиїм керівництвом знищені 22 крилаті ракети ворога.

Також ордени "Золота Зірка" отримали родини полеглих Героїв України. Підполковнику Едуарду Вагоровському присвоїли звання посмертно, після його загибелі під час виконання завдання на МіГ-29. Завдяки його демонстративним діям інші літаки мали можливість піднятися у повітря під час ракетного обстрілу. Орден отримала дружина.

Орден отримали й рідні майора Дмитра Коломійця, який загинув, виконуючи завдання на літаку Л-39 під час виведення групи з-під ворожого ракетного удару на аеродромі селища Озерне на Житомирщині. Майор взяв на себе вогонь ворожої авіації.