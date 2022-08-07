Захисники українського неба нищать ворожу авіацію та крилаті ракети росіян. Першим з зі святом наших воїнів привітали президент Володимир Зеленський та генерал-лейтенант Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряні сили оберігають небо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Повітряні сили оберігають небо України і виконують надважкі завдання в умовах повномасштабної війни.

Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну,

– наголосив президент.

Зеленський привітав Повітряні сили: дивіться відео

Сьогодні Повітряні сили не святкують, а б'ються

Микола Олещук відзначив, що Повітряні сили ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення витримали найпотужніші удари ворога та продемонстрували свої найкращі якості. Десятки військовослужбовців отримали звання Героя України. На жаль, чимало захисників неба загинули у боях.

Командувач Повітряних сил наголосив, що наші воїни стали кумирами для маленьких українців і вони викликають захоплення у світі. Однак сьогодні вони не святкуватимуть своє професійне свято, а проводитимуть його в боях.

Втрати і перемоги згуртували нас і сповнили рішучості покласти край цілковитому злу! Українське військо вже п’ятий місяць безжально шматує окупантів на полі бою. Повітряні Сили очистили від російської авіації небо над підконтрольною Україні територією,

– наголосив Олещук.

Однак командувач Повітряних сиг наголосив, що це лише початок і наші воїни очистять від російської авіації усе українське небо. На фронті західна зброя доводить свою ефективність, тому і воїни Повітряних сил чекають на іноземну допомогу.

"Ми мусимо захистити українців від ракетних атак держави-терориста! Адже ми воюємо – за нашу свободу, за право жити в цивілізованому світі, за право любити свою землю, мову, культуру, за майбутнє наших дітей та онуків! Низький уклін родинам загиблих захисників неба! Вічна шана та пам’ять загиблим у боях воїнам",

– підсумував командувач Повітряних сил.

Привітання командувача Повітряних сил Миколи Онищука: дивіться відео

Повітряні сили не дали ворогу захопити небо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що воїни Повітряних сил ЗСУ не дали ворогу захопити українське небо. Наші воїни вдень та вночі на захисті України.

Ви не дали росіянам захопити українське небо. На вашому рахунку тисячі збитих ракет і знищених цілей. Вас бояться вороги та поважають українці,

– підкреслив Єрмак.

Привітання Єрмака з Днем Повітряних сил ЗСУ: дивіться відео

День Повітряних сил в Україні

Професійне свято захисників українського неба відзначають щорічно у першу неділю серпня відповідно до указу третього президента України Віктора Ющенка від 27 червня 2007 року.

З перших днів повномасштабного вторгнення Повітряні сили продемонстрували свій професіоналізм і від перших годин від початку війни росія почала зазнавати втрат в авіації. Через кілька днів окупанти збрехали, що нібито контролюють український авіапростір, але наші воїни продовжили завдавати втрат ворогу і роблять це й зараз.

З перших днів війни з'явився "Привид Києва", якому приписували збиття десятків російських літаків. Щоправда, Командування повітряних сил назвало його збірним образом українських льотчиків.

Українські льотчики не лише захищають українське небо, але й проводять героїчні операції. Наприклад в травні президент Володимир Зеленський розповів, що наші льотчики возили на "Азовсталь", де тривали надтяжкі бої ліки, воду, продукти та забирали поранених. Долетіти до заводу було майже нереально, однак нашим воїнам це вдавалося. Щоправда, чимало наших захисників неба полягло під час виконання такого героїчного завдання.

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