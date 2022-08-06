Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, 5 августа в Херсонской области случились просто замечательные вещи.

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Украинская авиация уничтожает оккупантов в Херсонской области

Арестович рассказал, что украинская авиация 5 августа по плотности ударов показала нечто, чего не видели за всю полномасштабную войну с россией. Защитники совершили несколько налетов, в каждом из которых участвовали 8 – 10 истребителей.

"Знающие люди говорят, что российское ПВО либо вообще уже не работает на Херсонском направлении, либо ограничена в своих возможностях", – заметил советник главы ОП.

По его словам, безусловно, это является результатом ударов по вражеским ПВО и местам, где оккупанты хранят боеприпасы. Ведь последние 2 недели ВСУ на этом и сосредотачивались – защитники пытались достать ПВО и их позиции.

Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нагло, 4 – 5 парами, несколько раз в сутки, днем. Бесчинствуем,

– добавил Арестович.

Он отметил, что авиация – это очень серьезный и мощный вид Вооруженных Сил, по боевым возможностям превышающий артиллерию.

"Если такое продлится хотя бы несколько дней, там станет значительно хуже российской группировке. Заметьте, это те, которые собрались наступать и не могут прикрыть себя с воздуха. Что же это за наступление такое?" – заметил советник главы ОП.

Он подытожил, что также есть пока не подтверждена информация, что наши бойцы били именно по левому берегу Днепра на Херсонщине, то есть украинские истребители заходили в воздушное пространство временно оккупированной территории области.

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