ЗРК уже защищает небо

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ЗРК уже выполняет боевые задания в южном регионе.

Внимание Россияне снова применили фосфорные снаряды в селе Соловьево Донецкой области.

Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 от стран-партнеров значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания,

– написали военные.

Как работает комплекс

ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

При этом не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км.

Украине есть чем защищаться и атаковать

К слову, командующий Воздушными силами ВСУ отмечал, что Украине нужны современные ЗРК среднего и большого радиусов действия и новейшие истребители. Мол, как только это оружие будет у наших защитников, можно говорить о закрытии неба своими силами.

Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что ВСУ приступают к переходу на оружие НАТО. Сначала в Украину приехали гаубицы, но это только начало.

Также известно, что Байден планирует посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin, производящую противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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